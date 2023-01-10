В Пыть-Яхе водитель «УАЗа» выехал на встречку и спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Одна из них произошла в Пыть-Яхе, когда 25-летний водитель «УАЗа» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Suzuki», под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 34-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы.

Кроме того, за день сотрудники ГИБДД задержали 4 нетрезвых водителей, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 103 водителя и 32 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что перед выполнением маневров на дороге, необходимо убедиться в их безопасности.