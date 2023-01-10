В Нижневартовском районе временно из-за мороза закрыли зимники

В Нижневартовском районе временно закрыли зимники Фото: Юлия Кучеренко

Из-за прогнозируемого понижения температуры воздуха до - 40 градусов движение транспорта по зимним автомобильным дорогам в Нижневартовском районе временно закрывается. Об этом говорится в информации департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры

По данным департамента, зимники «п.Белорусский - с. Ларьяк» и «с.Ларьяк - с.Ларьяк - д.Чехлоней - д.Большой Ларьяк» временно закрываются с 9:00 утра 10 января 2023 до наступления благоприятных погодных условий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре открыты все зимники и ледовые переправы. Работу по их устройству, обустройству и содержанию выполняет «Северавтодор».