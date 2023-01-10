В Югре 10 января 2023 года порывы ветра будут достигать 13 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 10 января 2023 года облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -31, -36 °С, по северо-западным районам -23, -28 °С, днем по западной половине -15, -20°С, местами -23, -28°С, а по восточной половине -29, -34°С.

В Ханты-Мансийске сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -31, -33 °С, днем -25, -27 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.