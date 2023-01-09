В Югре врачи помогли пациентам из Макеевки вернуться к нормальной жизни

Фото: Сургутская больница

Врачи высокотехнологической медицинской помощи Югры пересмотрели свои графики, чтобы помочь жителям Макеевки (город, который подписал соглашение о сотрудничестве с Югрой). Как сообщили в правительстве Югры, внеплановая госпитализация, даже в ноовгодние праздники, заставила травматологов-ортопедов пересмотреть свой график.

Для того, чтобы справиться с нагрузкой и не снизить темпы продвижения очереди на эндопротезирование, югорские врачи активно прводили операции на праздничных выходных.

Например, Сургутская травматологическая больница приняла 16 жителей Макеевки. У одного из них, 60-летнего мужчины, нашли опасную сердечнососудистую патологию. Мужчину экстренно госпитализировали в Кардиодиспансер, но у других пациентов противопоказаний к хирургии не обнаружено.

К слову, все прибывшие жители Макеевки нуждались в замене тазобедренных суставов. Травматологи прооперировали 14 человек и реконструировали передний отдел стопы, что является высокотехнологичной медициной, недоступной в Макеевке. К счастью, все пациенты перенесли операцию благополучно и сейчас проходят реабилитацию.