В Югре за новогодние праздники на свет появились 323 малыша

Фото: телеграм-канал главы депздрава

В Югре, по данным медорганизаций, с 1 по 8 января 2023 года на свет появились 323 новогодних малыша: 146 мальчиков и 177 девочек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Как уточнил он, двойняшки: мальчик и девочка, родились 3 января в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре, а больше всего детей появилось на свет в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства - 127 детей - 56 мальчиков и 71 девочка.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре в новогоднюю ночь появились на свет 9 малышей. Первым родился мальчик.