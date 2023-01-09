В Югре за праздники в 20 авариях пострадали 36 человек получили травмы Фото: Татьяна Коркина

Новогодние каникулы для некоторых югорчан закончились неприятностями. Так, в результате 20 автоаварий – 36 человек получили травмы, из них 6 несовершеннолетних пассажиров. Чаще всего основными причинами ДТП стали превышение скорости и несоблюдение очередности проезда.

На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекторы Югры усиленно следили за безопасностью дорожного движения. С начала 2023 года сотрудники ГИБДД задержали 62 нетрезвых водителей, 56 на за отказ от прохождения освидетельствования и 16 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 309 водителей и 419 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД.