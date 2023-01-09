«Тест на беременность» и фильмы с Павлом Прилучным: что смотрели югорчане на новогодних каникулах

Кадр из сериала «Тест на беременность». Предоставлено из архива онлайн-кинотеатра KION.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Ханты-Мансийского округа с 31 декабря по 8 января и рассказали, какие фильмы и сериалы жители региона смотрели во время праздничных каникул.

В первые дни новогодних праздников югорчане отдали предпочтение просмотру комедийных лент, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Лидером по популярности среди российских сериалов, которые в новогодний период смотрели жители ХМАО, стал третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность» (16+) с Светланой Ивановой в главной роли. Также в топ вошли остросюжетный сериал с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову» (18+) и криминальная драма «Обоюдное согласие» (18+) со Светланой Ивановой. В Рождество жители региона смотрели сериал «13 клиническая» (18+) о борьбе со сверхъестественным с Данилой Козловским и Викторией Исаковой в главной роли, захватывающий детектив с Кириллом Пироговым и Лянкой Грыу «Переговорщик» (18+) и популярное драмеди о жажде жизни «Почка» (18+).

Кадр из сериала «13 клиническая». Предоставлено из архива онлайн-кинотеатра KION.

Среди зарубежных сериалов в праздничные дни югорчане чаще всего смотрели турецкую мелодраму «Постучись в мою дверь» (18+). Популярностью во время каникул также пользовались восточные сериалы «Жестокий Стамбул» (18+) и турецкая драма «Воскресший Эртугрул» (18+). В канун Рождества лидерами просмотра стали криминальный триллер о футбольных фанатах «Ярость» (18+), продолжение саги о борьбе за Железный трон «Дом Дракона» и остросюжетная драма «Предшественница» (18+).

Кадр из сериала «Непослушник». Предоставлено из архива онлайн-кинотеатра KION.

Список самых просматриваемых фильмов у жителей Ханты-Мансийского округа возглавил монофильм «Слон» (16+) с Павлом Прилучным в главной роли. Историческая драма «Сердце Пармы» (16+) с Александром Кузнецовым заняла второе место. Третье место у популярной комедии Владимира Котта «Непослушник» (12+) с Виктором Хориняковым в главной роли. В топ-5 вошли драма о жизни Ульяновской семьи «Плотник» (16+), роуд-муви «Далекие близкие» (12+) с Евгением Сытым и жизнеутверждающая мелодрама с Евгенией Дмитриевой «Я буду жить» (16+).