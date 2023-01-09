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НовостиОбщество9 января 2023 10:58

В Нижневартовске в первом квартале 2023 года появится новая газовая котельная

Она обеспечит теплом многоэтажки, перспективную жилую застройку и новый спортивный комплекс
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается строительство новой газовой котельной В-5. Работы ведутся по концессионном соглашению, заключенному между компанией «Горэлектросеть» и администрацией Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время рабочей поездки губернатор Югры Наталья Комарова проверила ход реализации инвестпроекта. Готовность объекта – 80%. Первую очередь планируют сдать в 1 квартале 2023 года. Новая котельная обеспечит теплом многоэтажки за улицей Ханты-Мансийской, перспективную жилую застройку, а также новый спортивный комплекс Нижневартовска.

Напомним, мы писали ранее о том, что