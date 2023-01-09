Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня, 9 января, на улице Центральная в Когалыме произошел пожар в одноэтажном общежитии - загорелось общежитие сотрудников «Нефтеавтоматики». По информации МЧС Югры из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет.

- В 10:37 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России задействованы 31 человек личного состава и 9 единиц техники. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения - сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В ведомстве также уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 11:48 по всей площади строения, а полностью ликвидировать открытое горения в 12:26 по местному времени. Причина пожара устанавливается органами дознания.

Напомним, мы писали ранее о том, что в сгоревшем кафе Нягани пожарные обнаружили два мертвых тела.