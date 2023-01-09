В Югре 9 января 2023 года зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 9 января 2023 года зарегистрировано 253 922 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах.

Так, за последние сутки коронавирус подтвержден в Сургуте - 12, Нефтеюганске - 3, Нягани - 1, Сургутском районе - 4, Урае - 1, Мегионе - 1, Когалыме - 1, Радужном - 2.

На момент выявления у 25 человека наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 25 случаях. За сутки на COVID обследованы - 268 человек, всего прошли обследование 3 625 508. За весь период от COVID - умерли 2 602 человека. За сутки выписались по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 250 840 жителей Югры.