С 1 по 9 января в Югре ликвидировано 52 пожара

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

С 1 по 9 января в Югре пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 52 пожара. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 63 млн рублей. Такая информация появилась на сайте ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Как сообщили в ведомстве, за праздничную неделю в Югре горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 9 транспортных средства. Основной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За неделю пожарные спасли 8 человек, к сожалению 3 - погибло.

- Чаще всего неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов становится причиной зимних пожаров. Также нередко неисправность бытовой техники приводит к возгораниям - уточнили в МЧС.

Напомним, телефон службы спасения 112.