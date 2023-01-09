Из Нижневартовска теперь можно улететь в Томск и Екатеринбург Фото: Юлия Кучеренко

Из Нижневартовска теперь можно улететь в Томск и Екатеринбург. Перевозкой пассажиров по данным маршрутам начала авиакомпания ЮТэйр.

- Состоялись первые рейсы по данным маршрутам. В рамках зимнего расписания, ЮТэйр будет выполнять полеты на этих направлениях по средам и воскресениям - сообщается в пресс-службе авиакомпании.

Кстати, эти маршруты входят в перечень субсидируемых. Софинансирование перевозчику (в размере 50%), как сообщили ранее в Росавиации, окажут из бюджета Югры. По информации администрации Нижневартовска, сейчас по таким же маршрутам работает авиакомпания «РусЛайн». Полеты выполняются по понедельникам и пятницам.

Приобрести билеты можно на сайте перевозчиков, а также в авиакассах Нижневартовска.