В Югре из-за морозов отменили занятия для школьников Фото: Татьяна Коркина

В первый учебный день большинство школьников региона остались дома. В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у учеников первой смены из-за сильных морозов.

Так, в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, пгт. Барсово, пгт. Белый яр, пгт. Солнечный дома останутся ученики 1 - 8 классов. В Нижневартовске, Лангепасе и Мегионе не будут учится с 1 по 4 класс. А в Когалыме, Нягани и Лянторе в школу не пойдут все ученики с 1 по 11 класс.

По прогнозам синоптиков, практически вся неделя в большинстве территорий округа будет очень холодной и возможно многие ученики региона проведут еще несколько дней дома.