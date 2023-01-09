В Югре 9 января 2023 года ожидается сильный мороз Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 9 января 2023 года, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -39 °С, днем -26, -31 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -36 °С, днем -29, -31 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.