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НовостиОбщество9 января 2023 2:50

В Югре 9 января 2023 года ожидается сильный мороз

Ночью столбик термометра опустится до -39 градусов
Виктория Терина
В Югре 9 января 2023 года ожидается сильный мороз

В Югре 9 января 2023 года ожидается сильный мороз

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 9 января 2023 года, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -39 °С, днем -26, -31 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -36 °С, днем -29, -31 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре