В Югре коронавирусом заболели еще 30 человек

На 8 января в регионе зафиксировано 30 заболевших коронавирусом Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе на 8 января было зафиксировано еще 30 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Так, в Сургуте заболел 21 человек. По два человека – в Нижневартовске, Сургутском, Советском районе и Радужном.

В региональном оперативном штабе сообщили, что на момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у двух обнаружена пневмония.

За весь период существования коронавирусной инфекции в регионе от нее скончались 2 тысячи 602 человека. За сутки смогли победить ковид 27 человек. А за весь период – 250 тысяч 808 жителей области.