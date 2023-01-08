В сгоревшем кафе Нягани пожарные обнаружили два мертвых тела

Погибшие были сотрудниками кафе Фото: Комсомольская правда

Страшный пожар в кафе «Двойная радость», находящемся в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа закончился совсем не радостью.

Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в областном следственном комитете, в ходе обследования сгоревшего двухэтажного здания пожарные нашли тела двух мертвых мужчин 1988 года рождения и 1982. Установлено, что это были сотрудники кафе. В ведомстве также добавили, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

После случившегося, проверку начала и региональная прокуратура.

Напомним, пожар начался ночью. Горожане отмечали, что виднеется дым со второго этажа заведения. Затем огонь перешел на крышу. Общая площадь пожара составила 432 квадратных метра. С огнем удалось справиться лишь к утру.