В Югре 8 января 2023 года ожидается похолодание до минус 39 градусов

В Югре температура воздуха опустится до минус 39 градусов Фото: Екатерина Байкалова

В Югре 8 января будет облачно с прояснениями, ночью ожидается снег, а также местами метель. В дневное время суток также возможны осадки. Ветер северо-восточный 7-12 м/c, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью минус 33 градуса, днем минус 28. Добавим, что местами по северной половине региона столбик термометра может опускаться до минус 39 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 30. Днем «потеплеет» до минус 28.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.