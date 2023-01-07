В Югре 7 января 2023 года ожидается снег и мороз Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня 7 января будет облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -30, -35 °С, местами по южной половине округа -22, -27 °С. Днем в отдельных районах ожидается метель, температура воздуха -22, -27 °С, местами до -32 °С, в южных районах потеплеет до -15, -20 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -32, -34 °С. Днем столбик термометра поднимется до -22, -24 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.