Роспотребнадзор Югры просит югорчан остаться дома в Рождество Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор Югры просит югорчан воздержаться от дальних путешествий и по возможности оставаться дома в Рождество. Главная причина такого заявления - большое количество заболевших гриппом.

- В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъёма заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома, в кругу семьи и воздержаться от путешествий - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора призывают северян, которые все таки отправились в поездки, помнить о наличии инфекционной угрозы.

- Многие инфекции и паразитозы не встречаются в Российской Федерации – желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика, амебиаз, трипаносомоз, анкилостомоз. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности. При выборе страны для путешествий необходимо обратить внимание на ее климат, условия питания, особенности культурного отдыха, необходимости и возможности проведения профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней - пишут специалисты.

В случае обращения за медицинской помощью после прибытия жители Югры должны обязательно сообщить врачу о пребывании за пределами страны.