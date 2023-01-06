В Югре 6 января 2023 года зарегистрировано 30 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре зарегистрирован 253 841 лабораторно подтверждённый случай коронавируса, в том числе 30 случаев заболевания COVID-19 в 8 муниципалитетах за сутки.

Так, коронавирус за день подтверждён: в Сургуте - 16 случаев, в Сургутском районе – 5 случаев, в Югорске – 3, в Кондинском районе – 2, в Октябрьском районе, Урае, Нягани и Радужном – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 30 случаев, завозных случаев не зафиксировано. Заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 28 человек, а диагноз «пневмония» поставлен 2 заболевшим.