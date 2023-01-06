Наталья Комарова посетила отреставрированный Храм Покрова Божьей Матери в Покачах

Фото: скриншот с видео правительства ХМАО-Югры

В рамках рабочей поездки в Покачи губернатор Югры Наталья Комарова посетила Храм Покрова Божьей Матери, который в 2022 году отпраздновал 30-летие со дня основания и 20-летие с момента освящения.

Настоятель храма Виталий Габак рассказал главе региона, что к юбилею в храме произвели ремонт фасада, отремонтировали храм внутри, заменили окна в центральном барабане и радиатор вентиляции. Кроме того, в воскресной школе при храме губернатор встретилась с воспитанниками и приняла участие в формировании и оформлении подарочных пакетов для прихожан храма. Дети с удовольствием готовятся к празднику и даже сами приготовили пряники для каждого прихожанина, пришедшего на ночную службу.

- Спасибо за покачёвские пряники, угощу ими свою семью, - поблагодарила Наталья Комарова, поздравив всех присутствующих с наступающим Рождеством.

Как сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи Югры, в воскресной школе действует подростковый клуб, занятия в котором проводит клинический психолог, матушка Вера Габак.