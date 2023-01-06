В Югре 6 января 2023 года похолодает до -36 градусов

В Югре 6 января 2023 года столбик термометра опустится до -36 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 января 2023 года будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25, -30 °С, при прояснениях до -36 °С, днем -23, -28 °С, местами по восточной половине потеплеет до -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет -25, -27 °С, днем немного поднимется: -23, -25 °С.

Подробный прогноз погоды по муниципалитетам можно посмотреть в инфографике МЧС.