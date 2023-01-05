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НовостиОбщество5 января 2023 14:17

В Югре за сутки от коронавируса скончался еще один человек

Всего в регионе выявили 21 случай заражения ковидом
Екатерина БАЙКАЛОВА
один человек не справился с коронавирусной инфекции

один человек не справился с коронавирусной инфекции

Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусом заболел еще 21 человек. Шестеро заразившихся в Урае, по четыре – в Белоярском и Ханты-Мансийском районах. А в Сургуте и Ханты-Мансийске по три. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен в Советском районе.

Добавим, что один человек не справился с COVID-19 и скончался.

Также за сутки выздоровело 53 жителя региона, а всего за период пандемии победили ковид 250 713 человек.