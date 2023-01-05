В Югре злоумышленник похитил алюминиевую обвалку и был пойман полицейскими

По статье кража мужчина может попасть за решетку на три года Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе в одном из местных поселений произошла кража с месторождения. Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе региональной полиции, мужчина 1972 года рождения в ходе работы плотником на месторождении, украл алюминиевую обваловку. Вес «добычи» составил больше 300 кг. Ее он понес в пункт приема металла, получил деньги и потратил их на личные нужды.

В ведомстве также пояснили, что ущерб предприятию составил свыше 35 тысяч рублей. На горе-похитителя заведено уголовное дело по статье «Кража».