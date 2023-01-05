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НовостиПроисшествия5 января 2023 11:48

В Югре злоумышленник похитил алюминиевую обвалку и был пойман полицейскими

На мужчину завели уголовное дело
Екатерина БАЙКАЛОВА
По статье кража мужчина может попасть за решетку на три года

По статье кража мужчина может попасть за решетку на три года

Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе в одном из местных поселений произошла кража с месторождения. Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе региональной полиции, мужчина 1972 года рождения в ходе работы плотником на месторождении, украл алюминиевую обваловку. Вес «добычи» составил больше 300 кг. Ее он понес в пункт приема металла, получил деньги и потратил их на личные нужды.

В ведомстве также пояснили, что ущерб предприятию составил свыше 35 тысяч рублей. На горе-похитителя заведено уголовное дело по статье «Кража».