Глава Югры Наталья Комарова отправилась в первую рабочую поездку в этом году

фото: соцсети Комаровой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сегодня работает в Когалыме, Лангепасе и Покачах, об этом сообщает телеграм-канал «Югра Z официально».

Рабочая программа у Натальи Комаровой насыщенна. Так, она планирует встретиться с семьями добровольцев и мобилизованных, также «заглянет» в соцучреждения, которые задействованы в реалиации нацпроектов «Карты развития Югры». Помимо этого, глава региона примет участие в общественной приемке и контроля хода строительства социальных объектов.

К слову, в Лангепасе Комарова поучаствует в общественной приемке шестой гимназии, которая откроется после реконструкции. В планах у губернатора посетить и горбольницу, где открылся симуляционный класс в котором обучаются врачи. А в Когалыме у нее пройдет встреча с семьями мобилизованных.

Также сообщается, что в каждом из посещаемых Комаровой городов, она проведет рабочие встречи с главами и председателями Дум.