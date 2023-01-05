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НовостиОбщество5 января 2023 6:24

У Природнадзора Югры появился новый руководитель

Им стал ранее находящийся в статусе и.о. Алексей Ковалевский
Екатерина БАЙКАЛОВА
К своим обязанностям Ковалевский приступит уже на следующей неделе

К своим обязанностям Ковалевский приступит уже на следующей неделе

Фото: Комсомольская правда

Природнадзору Ханты-Мансийского автономного округа официально назначили руководителя. Соответствующее распоряжение подписала глава Югры Наталья Комарова. Им стал Алексей Ковалевский, который до этого, практически год был в статусе исполняющего обязанности. Он приступит к работе в новом статусе уже 10 января.

Добавим, что Ковалевскому 47 лет, родился он в Тюменской области. У него есть высшее образование по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.