Жителям Сургута станет проще добираться до популярного горнолыжного курорта

Популярный горнолыжный курорт стал доступнее для жителей Сургута Фото: Комсомольская правда

Каждый вторник сургутяне смогут отправляться на горнолыжный комплекс Шерегеш прямым авиарейсом до ближайшего к курорту аэропорта в Новокузнецке.

Корреспонденту «КП-Югра» в аэропорту Новокузнецка информацию о новом маршруте подтвердили и добавили, что подобные рейсы не выполнялись аж с 90-х годов.

Отметим, что самолет будет отправляться из Сургута каждый вторник в 12:10 по Московскому времени. И в тот же день авиарейс отправляется из Новокузнецка в Сургут, но в 15:45 по Москве. Билет в одну сторону стоит 4 тысячи 500 рублей.