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НовостиОбщество4 января 2023 15:12

Жителям Сургута станет проще добираться до популярного горнолыжного курорта

Компания Utair запустила прямые рейсы из Сургута до аэропорта в Новокузнецке
Екатерина БАЙКАЛОВА
Популярный горнолыжный курорт стал доступнее для жителей Сургута

Популярный горнолыжный курорт стал доступнее для жителей Сургута

Фото: Комсомольская правда

Каждый вторник сургутяне смогут отправляться на горнолыжный комплекс Шерегеш прямым авиарейсом до ближайшего к курорту аэропорта в Новокузнецке.

Корреспонденту «КП-Югра» в аэропорту Новокузнецка информацию о новом маршруте подтвердили и добавили, что подобные рейсы не выполнялись аж с 90-х годов.

Отметим, что самолет будет отправляться из Сургута каждый вторник в 12:10 по Московскому времени. И в тот же день авиарейс отправляется из Новокузнецка в Сургут, но в 15:45 по Москве. Билет в одну сторону стоит 4 тысячи 500 рублей.