С начала нового года в Югре отстранили от управления автомобилем более 80 водителей

За три дня в Югре было зафиксировано более 80 пьяных водителей Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано более 80 водителей находящихся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе областной Госавтониспекции, только в период с 31 декабря 2022 года по 3 января 2023 года на местных автодорогах сотрудники ГАИ отстранили 81 водителя от управления автомобилем. Все «пойманные» нарушители были в нетрезвом состоянии.

В ведомстве также добавили, что новогодние праздничные дни не редко заканчиваются тем, что люди едут «за добавкой», либо же после застолий предпочитают покататься за рулем, закрывая глаза на свое состояние. Однако не стоит забывать о том, что подобная поездка может закончиться административной либо уголовной ответственностью.