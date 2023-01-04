В Нижневартовске силовики поймали похитителя гитары

Фото: Комсомольская правда

Новый год и веселое застолье для вартовчанина закончилось кражей гитары и заявлением в полицию. Однако горе-музыканта поймали и вернули украденное владельцу.

Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, полицейские установили 39-летнего подозреваемого.

Мужчина пояснил, что совсем недавно познакомился с другим горожанином и заявился к нему в гости. Веселое празднование Нового года скрасилось игрой на гитаре и задушевными песнями. Позже хозяин музыкального инструмента уснул, а подозреваемый воспользовался ситуацией и уходя с праздника, прихватил гитару. Мол, ему нужнее. Да и свой поступок вартовчанин аргументировал тем, что у владельца гитары играть на ней получается не очень. Однако вместо денег или музыкального драйва, подозреваемый получил проблемы и заявление в полицию.

Инструмент изъяли и вернули владельцу, а вот на правонарушителя завели уголовное дело. Также сотрудники полиции выяснили, что горе-музыкант не работает и ранее был судим. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и ненадлежащем поведении.

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