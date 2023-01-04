Из Сургута в отдаленный дачный кооператив начал ходить новый автобус

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Хорошая новость для тех, кто давно испытывал трудности с дорогой до дачного кооператива «Победит-1». С 1 января запущен новый рейс, который будет доступен для граждан семь дней в неделю.

Как сообщили корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа, регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальному маршруту «Сургут – СПК «Победит» (с заездом в дачный кооператив «Победит-2) , будут осуществляться трижды в день. Выезд из Сургута в 7:30, 12:30, 18:00. А отправление от СПК «Победит-1» в 8:30, 13:30, 19:00.

Отметим, что оба дачных кооператива находятся на расстоянии 27 километров от Сургута.

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