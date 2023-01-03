Неадекватную пассажиру сняли с авиарейса Сургут-Москва Фото: Юлия Кучеренко

С авиарейса Сургут-Москва сняли пассажирку за неадекватное поведение. Это произошло 2 января 2023 года.

- В дежурную часть Линейного пункта полиции в аэропорту Сургута поступило сообщение, что пассажирка готовящегося к взлету самолета сообщением «Сургут-Москва» нарушает общественный порядок на борту воздушного судна - говорится в информации Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 42-летняя жительница Екатеринбурга после посадки в самолет начала громко материться, размахивать руками и никак не реагировала на замечания других пассажиров и работников самолета.

Согласно акту представителя авиакомпании нарушительница снята с рейса. Женщина задержана сотрудниками транспортной полиции и доставлена в дежурную часть ЛоП в аэропорту Сургута. За нарушение общественного порядка полицейские составили на неё протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.