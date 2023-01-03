Нижневартовск возглавил рейтинг Югры по числу клиентов вытрезвителя в праздники Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовск возглавил рейтинг Югры по числу посетителей вытрезвителя на Новый год. Такую информацию сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

- За праздничные дни услуги вытрезвителя в регионе получили 46 человек. Из них 30 человек получили услугу в Нижневартовске, - сообщает Тереза Пономарева.

Вторым в списке стал Сургут. За праздники в учреждение этого города доставлено 12 человек. На третьем месте расположился Ханты-Мансийск - там за три дня услугами медицинской организации воспользовалось 4 человека.

Кстати, первый в Югре вытрезвитель открылся как раз на базе Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения. На федеральном уровне вытрезвителей в России не существует с 2011 года, но в Югре постановление о возобновлении их деятельности приняли в декабре 2021 года. Нетрезвых югорчан привозят в спецучреждения полицейские, а приходить в себя эти граждане смогут не более 24 часов. В этом им бесплатно помогают фельдшеры, сиделки и специалисты по работе с семьей.