Жительницу Сургутского района накажут за фиктивную регистрацию уроженца Башкортостана Фото: Татьяна Коркина

В Югре полиция выявила факт фиктивной регистрации. По информации полиции, 38-летняя жительница поселка Белый Яр зарегистрировала у себя в квартире своего знакомого, уроженца Башкортостана, но при этом не предоставило ему жилое помещение для проживания. Она пояснила, что таким образом решила подзаработать, за оказанную услугу она брала ежемесячно одну тысячу рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» - пояснили в ОМВД России по Сургутскому району.

Женщине может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.