Во всех храмах Нижневартовска пройдут праздничные богослужения

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске во всех городских храмах пройдут праздничные богослужения. Начало – 6 января в 23 часа 45 минут. Об этом сообщил департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

Для тех, кто не сможет принять участие в ночном богослужении, в храме Рождества Христова будет организована еще одна праздничная литургия, которая состоится 7 января в 9 часов утра.

В связи с усиленными мерами антитеррористической защищенности в период новогодних праздников при входе на территорию храмов будут установлены рамки металлоискателей, а также возможен личный досмотр граждан. В случае обнаружения колющих/режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей, газораспылительных баллончиков они будут изъяты сотрудниками полиции. В храмы не пустят людей в алкогольном опьянении. Полицейские просят вартовчан с пониманием отнестись к таким мерам.