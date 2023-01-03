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НовостиОбщество3 января 2023 7:33

Во всех храмах Нижневартовска пройдут праздничные богослужения

При входе на территорию храмов будут установлены рамки металлоискателей, а также возможен личный досмотр граждан
Виктория Терина
Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске во всех городских храмах пройдут праздничные богослужения. Начало – 6 января в 23 часа 45 минут. Об этом сообщил департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

Для тех, кто не сможет принять участие в ночном богослужении, в храме Рождества Христова будет организована еще одна праздничная литургия, которая состоится 7 января в 9 часов утра.

В связи с усиленными мерами антитеррористической защищенности в период новогодних праздников при входе на территорию храмов будут установлены рамки металлоискателей, а также возможен личный досмотр граждан. В случае обнаружения колющих/режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей, газораспылительных баллончиков они будут изъяты сотрудниками полиции. В храмы не пустят людей в алкогольном опьянении. Полицейские просят вартовчан с пониманием отнестись к таким мерам.