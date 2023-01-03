В Югре 3 января 2023 года ожидается метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 января 2023 года, синоптики прогнозируют в Югре облачную погоду с временными прояснениями. Ночью по западной половине округа пройдет снег, по восточной половине небольшой, а местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель и изморозь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура -15, -20 °С, при прояснениях -25, -30 °С, в Кондинском районе до -10 °С. Днем на территории округа пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах также ожидается метель, изморозь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в светлое время суток -9, -14 °С, местами по северной половине -17, -22 °С, по южной половине до -4 °С.

В Ханты-Мансийске 3 января будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -15, -17 °С, днем потеплеет до -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.