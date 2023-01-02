В Советском районе из-за снегопада ввели ограничения на трассах Фото: Юлия Кучеренко

В Советском районе ввели временное ограничение максимальной скорости движения до 70 км/ч из-за снегопада. Об этом сообщается на официальной странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

- В связи с неблагоприятными погодными условиями ( обильный снегопад), на а/д Югорск-Таежный км 389-437, вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения скорости введены на 374-383 км трассы Югорск-Советский, 266-368 автодороги Советский- Ловинское м/р, на 220-266 км автодороги Советский-Талинка. Такое-же ограничение действует на трассе Советский-Зеленоборск, Зеленоборск-Коммунистический, Коммунистический-Унъюган км 0-107.