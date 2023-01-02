В первый день 2023 года в дачных кооперативах Сургута произошло три пожара

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В первый день наступившего 2023 года в дачных кооперативах Сургута произошло три пожара. По информации ГУ МЧС России по Югре, обошлось без жертв в всех трёх случаях.

Первое возгорание произошло в 15:39 в хозяйственной постройке в СОТ «Ручеек-2». 13 пожарных смогли локализовать огонь спустя 25 минут после прибытия на место. Еще 10 минут понадобилось на ликвидацию открытого горения. В 16:59 поступило сообщение о возгорании в бане в СОТ «Хвойный». Пожар полностью потушили в 17:35. Затем произошел пожар в дачном доме в СОТ «Чистые пруды». 8 человек личного состава и 2 единицы техники потушили его в считанные минуты.

Причины возгорания во всех трех случаях устанавливаются органами дознания.