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НовостиЗдоровье2 января 2023 18:01

В Югре 2 января 2023 года зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса

Коронавирус подтвержден в 9 муниципалитетах округа
Виктория Терина
За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19

Фото: Юлия Кучеренко

На сегодняшний день в ХМАО зарегистрировано 253 744 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

За последние сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания в 9 муниципалитетах: в Сургуте зарегистрировано 23 случая, в Сургутском районе, Нижневартовске и Когалыме – по 3 случая, в Нягани – 2, в Советском районе, Урае, Мегионе и Югорске – по 1 случаю.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 38 случаев, завозных случаев не установлено. Бессимптомной формы заболевания не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 34 человек, диагноз «пневмония» поставлен 4 заболевшим.