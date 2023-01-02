Фото: паблик "ЧП Нижневартовска"

В Нижневартовске фейерверк попал на балкон одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщают местные жители в одном из популярных местных пабликов в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Фейерверк угодил прямо на балкон жилого дома на Новаторской, 9. Там стояли рулоны обоев, которые загорелись. К счастью трагедии удалось избежать.

- Повезло, что мы были дома и сразу все потушили - написали хозяева той самой квартиры.

В настоящее время они ищут тех людей, которые запускали фейерверки.

Кстати, это не один инцидент за новогоднюю ночь в Нижневартовске. Жительница города сообщила о том, что в ту же ночь большая картонная коробка с фейерверками около получаса горела на одной из детских площадок, пока её не засыпали снегом. На эту информацию отреагировали местные власти. В ответ на сообщение девушки, администрация Нижневартовска отметила, что запуск пиротехники во дворах опасен и поблагодарила вартовчанку за неравнодушие.

- В городе фейерверки можно запускать на набережной реки Оби (в районе пересечения улицы Г.И. Пикмана и проспекта Победы) и на территории Комсомольского озера (район пляжа и лыжной базы). Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность - добавили в администрации города.

Напомним, что при пожаре необходимо незамедлительно звонить по телефонам: 101 или 112.