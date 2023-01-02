Госавтоинспекция Югры создала чат-бот, который будет собирать жалобы на нетрезвых водителей Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекция Югры создала чат-бот «ДПС ХМАО – Югра», который будет собирать жалобы на нетрезвых водителей. Об этом рассказали в окружном ГИБДД.

С его помощью югорчане смогут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортом с признаками опьянения.

- В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу) марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя.

Сообщение поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на проверку указанных фактов - сообщили в ведомстве.

В ГИБДД также отметили, что данный чат-бот создан исключительно для передачи информации о нетрезвых водителях.