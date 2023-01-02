В Югре 2 января 2023 года сильный мороз сменится на небольшое потепление Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 января 2023 года, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -39 °С, местами по западной половине -24, -29 °С, днем потеплеет до -14, -19 °С, по восточной половине сохранится мороз -24, -29 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -34, -36 °С, днем -16, -18 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.