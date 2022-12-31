Фото: администрация Нефтеюганска

Жители Нефтеюганска отправят новогодние подарки детям Донбасса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в гуманитарном сборе участвуют не только взрослые, но и школьники.

Так, в составе подарочных наборов, собранных ребятами, мягкие игрушки и сладкие угощения.

Остальные горожане продолжают нести в пункты сбора вещи, продукты питания длительного срока хранения, предметы гигиены и медикаменты. Активно приносят и вязанные вещи. К примеру, одна жительница Нефтеюганска связала 96 пар носков для солдат.

Помимо вещей югорчане приносят добрые послания для бойцов, а юные нефтеюганцы передают свои рисунки.

Следующую машину с гуманитарным грузом отправят на сортировку в Сургут уже 5 января.

Напоминаем, что адрес пункта сбора: автомагазин «ГАРАЖ», расположенный на объездной дороге. Телефон для справок: +7 (982) 55-99-001.