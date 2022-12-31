Число заболевших коронавирусом в Югре 31 декабря 2022 года увеличилось на 95 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 73 человека. С начала периода количество заболевших достигло 253 638.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели 90 северян. К счастью, скончавшихся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 598 югорчан.

В России выявлено 5 527 человек с COVID-19, госпитализирован - 831. Всего в стране зарегистрировано 21 798 509 случаев. Излечились от коронавируса 7 515 человек, скончались - 58.