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НовостиОбщество31 декабря 2022 7:28

Для жителей Ханты-Мансийска сделали бесплатный проезд в автобусе №5

Не платить за билет можно будет в новогоднюю ночь и 1 января
Марина Прохорова
Фото: администрация Ханты-Мансийска

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В новогоднюю ночь и 1 января для жителей Ханты-Мансийска сделали бесплатный проезд в автобусе №5, курсирующий по маршруту Ледовый дворец - Мелиораторов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии уточнили, что на весь период школьных каникул проезд на городских автобусах №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и «Дачный» будет бесплатным для детей.

Соответствующее постановление уже подписал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Как отметили власти, бесплатный общественный транспорт - отличная возможность, чтобы посетить праздничные события «Новогодней столицы Сибири» всей семьей. Для юных горожан, подростков и взрослых в окружной столице подготовили множество красивых, развлекательных и познавательных площадок.