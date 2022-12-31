«Пусть 2023 год будет счастливым и добрым»: Наталья Комарова поздравила югорчан с наступающим праздником

Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила земляков с Новым годом. Как отметила глава, он показал силу сплоченности северян и стремление идти вперед.

- Встречая Новый год, мы ждем поздравлений от родных, близких, самых дорогих сердцу людей, помогаем тем, кто нуждается в нашей поддержке. Особая благодарность югорчанам, защищающим нашу Родину, тем, кто сейчас несет вахту. Встречая праздник, мы всем сердцем хотим, чтобы наша вера в добро победила, позволила обойти стороной беды, несчастья, чтобы в каждой югорской семье царили мир и благополучие, а родные и близкие были здоровы и счастливы. Пусть 2023 год будет таким - счастливым, добрым, победным, лучшим для каждого из нас, - обратилась к жителям Наталья Комарова.

Также губернатор передала теплые поздравления от югорчан президенту Владимиру Путину, жителям Макеевки Донецкой Народной Республики, а также участникам специальной военной операции и их семьям.