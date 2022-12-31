Алексей Ковалевский стал новым главой Природнадзора Югры

Фото: Природнадзор Югры

Алексей Ковалевский назначен на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова, оно вступает в силу с 10 января 2023 года.

Напоминаем, что ранее он занимал должность заместителя руководителя, а с 31 марта 2022 года исполнял обязанности руководителя ведомства.

Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в поселке Октябрьское Тюменской области. Окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

За время профессиональной деятельности Алексей Ковалевский занимал в регионе ледующие должности: заместитель руководителя по государственному контролю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, начальник отдела службы государственного геологического контроля департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Югры.