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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 1:00

В последний день 2022 года в Югре ударят морозы

Рассказываем, какая погода будет в Югре 31 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 31 декабря

Погода в Югре на 31 декабря

Фото: Вера Зенина

В субботу, 31 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура ночью -31...-36 градусов, днем -27...-32 градуса.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура ночью -31...-33 градуса, днем -27...-29.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре