В последний день 2022 года в Югре ударят морозы

Погода в Югре на 31 декабря Фото: Вера Зенина

В субботу, 31 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура ночью -31...-36 градусов, днем -27...-32 градуса.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура ночью -31...-33 градуса, днем -27...-29.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: