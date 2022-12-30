Это антирекорд: за сутки мошенники украли у югорчан более 16 миллионов рублей

За сутки мошенники украли у югорчан более 16 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

За прошедшие сутки мошенники украли у югорчан 16 миллионов 700 тысяч рублей. Как отметили в региональном УМВД, это настоящий антирекорд, ранее таких цифр не было.

Что касается фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, то таковых насчитывается порядка восьми.

Так, среди обманутых оказалась 70-летняя жительница Нефтеюганска. Решив подыскать дополнительный заработок, она отдала «финансовому менеджеру» инвестиционной компании более 200 тысяч кредитных рублей, но так и не обогатилась.

А другой житель города Нижневартовска, покупая на сайте частных объявлений распилочный станок, потерял 310 тысяч накопленных средств. Будучи уверенным в достоверности «продавца», мужчина внес в качестве предоплаты кровно заработанные средства, но как только деньги поступили на карту, аферист перестал выходить на связь.

Активно общалась с сотрудниками «службы безопасности» банка и 52-летняя жительница Нягани. В попытке защитить свои банковские счета, женщина оформила кредитный займ и через банкомат перевела деньги на «безопасный счет» злоумышленников. Сумма ущерба составила 1 миллион 300 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.