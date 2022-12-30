Число заболевших коронавирусом в Югре 30 декабря 2022 года увеличилось на 95 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 95 человек. С начала периода количество заболевших достигло 253 565.

При этом в больницы региона госпитализировано 12 человек, выздоровели 92 северянина. К счастью, скончавшихся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 598 югорчан.

В России выявлено 5 810 человек с COVID-19, госпитализировано - 956. Всего в стране зарегистрировано 21 792 982 случая. Излечились от коронавируса 7 695 человек, скончались - 50.