Энергетики обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

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Компания «Россети Тюмень» выполнила комплекс организационных мероприятий для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период новогодних праздников.

Энергетики провели проверку противопожарного состояния энергообъектов и рабочей готовности всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

С 31 декабря по 9 января энергетики переходят на усиленный режим работы: на круглосуточном дежурстве будут находиться 80 бригад в составе 169 специалистов и 81 единицы техники. Для реагирования на возможные нештатные ситуации в резерве находятся еще 184 аварийно-восстановительных бригады. При необходимости энергетики задействуют 77 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 11 МВт.

Кроме того, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для своевременного информирования и незамедлительного принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.